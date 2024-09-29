للمرّة الثالثة.. هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي معاً في “إقامة جبرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روجت منصة watch it الإلكترونية مؤخرًا لمسلسل إقامة جبرية، وطرحت برومو تشويقي للعمل، ظهر خلاله قصة حب تجمع بين هنّا الزاهد ومحمد الشرنوبي خلال أحداث العمل ولكن تشوبها الخلافات.

ولم يكن هذا العمل الأول الذي يجمع الثنائي، إذ شارك الشرنوبي من قبل في مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، بطولة هنا الزاهد خلال حلقات حدوتة “9 خطوات لقلب الرجل”، وهو من إخراج خالد الحلفاوى.

كما اجتمعا الثنائي في فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، الذي انتهوا من تصويره وفي انتظار موعد طرحه في السينمات المختلفة.

فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” يكتب السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

تظهر هنا الزاهد خلال الأحداث بدور فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، بينما تجسد صابرين شخصية طبيبة نفسية مسئولة عن علاج هنا الزاهد، وهى في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبى الذى يتعرف خلال الأحداث على هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف.