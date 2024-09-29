مخرجة “أم كلثوم” تُكذِّب هالة صدقي.. وتكشف سراً جديداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 25 عاماً، على عرض المسلسل الشهير “أم كلثوم” ما زال الجدل يتواصل حوله حيث كشفت مخرجة المسلسل إنعام محمد علي، حقيقة التصريحات التي أدلت بها الفنانة هالة صدقي التي أكدت فيها أنها رُشحت لتقديم شخصية أم كلثوم، وبعد أن أجرت بعض المكالمات مع مخرجة العمل تم استبعادها من المسلسل.

وقالت إنعام محمد علي إنها لم ترشح هالة صدقي نهائيًا للمشاركة في العمل، ولم يكن هناك أي اتصال بينهما بشأن هذا العمل.

وكشفت إنعام سراً جديداً عن المسلسل، مؤكدة أن الفنانة الوحيدة التي رشحت بقوة لهذا العمل هي الفنانة سوسن بدر، ولكن بعد بعض الجلسات، وجدت أنها لا تتشابه مع أم كلثوم في شيء، وتم الاستقرار على صابرين لأنها كانت تقلد بعض نجوم الغناء، وكانت تقدم أعمالًا غنائية فتم الاستقرار عليها.

يُذكر أن مسلسل “أم كلثوم” عرض عام 1999، وقام ببطولته الفنانة صابرين وشارك فيه كمال أبو رية وأحمد راتب وحسن حسني وناصر سيف وسميرة عبد العزيز وعدد كبير من النجوم في ذلك الوقت، وحقق العمل نجاحاً مبهراً.