ديميت أوزديمير وجه إعلاني بمئات آلاف الدولارات…من اختارت؟

وقّعت الممثّلة التّركيّة، ديميت أوزديمير، عقدًا إعلانيًا لتصبح وجهًا إعلانيًا لإحدى العلامات التجاريّة الخاصة بالأثاث مقابل ٢٥ مليون ليرة تركية، (أي ما يعادل ٧٣٢ الف دولار اميركي).

على صعيد آخر، أكّدت “ديميت” أنّها اتّفقت مؤخّرًا على المشاركة في فيلمَين، أحدهما فيلم “مهرجانيّ” للمخرج فريد كاراهان. أمّا الآخر فهو لمنصّة رقميّة سيبدأ تصويره في شهر تشرين الثّاني/نوفمبر المقبل.

كما أشارت “ديميت”، أنّها تقرأ حاليًّا عدّة سيناريوهات، لكن لا يمكنها قول شيء إلّا بعد الاتّفاق على تلك الأعمال.

وردًّا على سؤال، عن مشاركتها الجديدة في المسسلسلات التّلفزيونيّة قالت “ديميت:” من الصّعب جدًّا أن أصوّر مسلسلًا تلفزيونيًّا هذا العام.”

كما لفتت إلى أنّها قرأت أعمالًا جميلة جدًّا لهذا الموسم، لكن بسبب تصوير فيلمها الجديد، حصل تداخل بجداول التّصوير لذا يبدو أن هذا الموسم لن يكون لديها مسلسل تلفزيونيّ.

آخر أعمال ديميت فيلم “أساليب الحبّ ٢” على “نتفليكس” ومسلسل “اسمي فرح”، الذي يلعب بطولته إلى جانبها الممثل إنجين أكيوريك