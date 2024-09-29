شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم السورى "يومين" فى افتتاح مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، عن فيلم الافتتاح الذى يعرض بالدورة الأربعين المقرر انطلاقها فى الفترة من 1 الى 5 أكتوبر المقبل، والمهداة للفنانة الاستعراضية نيللى، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعرض فى حفل افتتاح المهرجان الفيلم السورى "يومين" إنتاج عام 2024، ومدته 90 دقيقة، وتدور أحداثه حول غيث الذى يعيش مع ابنته الوحيدة سلمى فى قرية نائية، حيث يصل ذات يوم طفلان غريبان، نغم وصباح، يدعيان أن غيث جدهما قد تخلى عنهما، ويبدأن بنشر شائعات يصدقها أهل القرية البسطاء، وحدهما غيث وسلمى يدركان الحقيقة، لكنهما يخفيانها لمعرفة أسرة الطفلين واعادتهما إليها سالمين إلى ذلك الحين يعيش أهالى القرية البسطاء على شائعات تحمل بداخلها آمالا وأحلاما بانفراج مرتقب لحياتهم وأزماتهم، خلال اليومين اللذين يمضيانهما الطفلان فى دار غيث تحدث فى القرية أمور مثيرة ويتغير الكثير.

الفيلم بطولة دريد لحام وأسامة الرومانى ورنا شمس ومحسن غازى ويحيى بيازى وحازم زيدان وتأليف تليد الخطيب وإخراج باسل الخطيب، والعمل يشارك فى مسابقتين الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والفيلم العربى التى تحمل اسم الراحل نور الشريف.

ويسجل هذا العمل التعاون الثالث بين الفنان دريد لحام والمخرج باسل الخطيب، حيث سبق هذا العمل فيلمى الأول "دمشق - حلب" والذى عرض فى عام 2018، وشارك بمهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته 34، والفيلم الثانى بعنوان "الحكيم" عرض عام 2021، وشارك بالمهرجان أيضا بدورته 38.

