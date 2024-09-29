أحمد سعد يهنئ ابنته بعيد ميلادها: "عرفت على إيدها يعني إيه حب الأولاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة ابنته جودي بعيد ميلادها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

قام سعد بنشر صور جمعتهما سويًا بعدد من المناسبات وعايدها قائلا: "البنت دي ابنتي الحبيبة جودي، في وشها تفاصيل حياتي، يمكن عشان هي حياتي، وكمان أنا عرفت على أيدها يعني ايه حب الأولاد، كل سنة وأنت طيبة يا جودي، يا روح قلب أبوكي بحبك والسنة الجاية تكوني أسعد إنسان في الكون عشان في حضني وجنبي".

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلًا غنائيًا في ولاية شيكاغو الأمريكية يوم الجمعة 27 سبتمبر وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

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