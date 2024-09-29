شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنترفيو.. "إقامة جبرية" و"6 شهور" أحدث أعمال watch it والعرض قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منصة watch it الإلكترونية لطرح أعمال درامية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المنصة على مدار الفترة الماضية وآخرها مسلسل "إنترفيو" الذي يعرض حاليًا عبر شاشتها، من بطولة رنا رئيس وخالد شباط.

وروجت watch it مؤخرا لمسلسل "إقامة جبرية"، بطولة النجمة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، وطرحت برومو تشويقي للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من المقرر طرحه في أكتوبر المقبل.

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

تظهر هنا الزاهد خلال الأحداث بدور فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، بينما تجسد صابرين شخصية طبيبة نفسية مسئولة عن علاج هنا الزاهد، وهى في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبى الذى يتعرف خلال الأحداث على هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف.

كما شوقت watch it جمهورها أيضا لمسلسل 6 أشهر بطولة نور خالد النبوي، وطرحت فيديو تشويقي من العمل، ويشارك فى بطولة المسلسل أيضا كل من: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.

يذكر أن مسلسل انترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.