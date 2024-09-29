أسماء أبو اليزيد ومحسن منصور وأحمد صفوت وأيمن سلامة فى عزاء شقيق مجدى أحمد على

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القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد الحامدية الشاذلية عدد من النجوم لتقديم واجب العزاء والمواساة إلى المخرج مجدى أحمد علي بعد وفاة شقيقه، ومنهم الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت ومحسن منصور وأحمد مجدى وحمدى الوزير والكاتب أيمن سلامة وجابي خورى.



المخرج مجدى أحمد على المخرج مجدى أحمد على



أحمد مجدى وجابى خورى أحمد مجدى وجابى خورى



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أسماء أبو اليزيد فى عزاء شقيق مجدى أحمد على أسماء أبو اليزيد فى عزاء شقيق مجدى أحمد على



أحمد صفوت فى عزاء شقيق المخرج مجدى أحمد على أحمد صفوت فى عزاء شقيق المخرج مجدى أحمد على

ولقد أعلن المخرج مجدي أحمد علي من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن وفاة شقيقه ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها: "علي.. أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي.. سبقني ومشي.. مع السلامة يا قلب أخوك".

هذا ويعد مجدي أحمد علي من أبرز مخرجي جيله، بمشوار مهم في التاريخ السينمائي، حيث أخرج مجموعة من الأفلام المعروفة من أهمها: "يا دنيا يا غرامي" و"أسرار البنات" و"خلطة فوزية" و"عصافير النيل" و"مولانا" و"البطل" وصولا إلى أحدث أفلامه "2 طلعت حرب"، فضلا عن إخراجه مجموعة من المسلسلات التلفزيونية مثل: "فريسكا" و"مملكة الجبل".

وبدأ مجدي أحمد علي مسيرته الفنية بدراسة الأخراج في معهد السينما بعد إنهائه دراسة الصيدلة، ثم عمل مساعدا للإخراج في العديد من الأعمال السينمائية المهمة مع عدد من كبار السينمائيين من أبناء جيله والأجيال الأسبق في أفلام مثل: "زوجة رجل مهم" و"رغبة متوحشة" و"ضحك ولعب وجد وحب" و"صائد الأحلام"، ثم إخراجه مجموعة معروفة من الأعمال السينمائية.