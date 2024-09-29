شكرا لقرائتكم خبر عن "وتقابل حبيب" الأحدث.. إيمان السيد العضو الدائم في مسلسلات ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة إيمان السيد إلى أسرة مسلسل وتقابل حبيب – اسم مؤقت – مع النجمة ياسمين عبد العزيز، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، حيث التحقت بأبطال العمل الذي يضم كريم فهمى، بدرية طلبة ومحمود عمرو ياسين وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

وتعد إيمان السيد العضو الدائم في مسلسلات ياسمين عبد العزيز، حيث دائما ما تستعين بها ياسمين في أعمالها على مدار السنوات الماضية، حيث شاركت إيمان السيد معها فى مسلسلات "هربانة منها" عام 2017، "ونحب تانى ليه" عام 2020، "اللى مالوش كبير" عام 2021، "ضرب نار" عام 2023 ويسجل "وتقابل حبيب" العمل الخامس الذى يجمع إيمان السيد مع ياسمين عبد العزيز في الدراما.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.