شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته: كل سنة وانتى طيبة يا جودى يا روح قلب أبوكى والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته، حيث نشر صورا تجمع بينهما على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيه، وعلق قائلا: البنت دي ابنتي الحبيبة جودي في وشها تفاصيل حياتي، يمكن عشان هي حياتي وكمان أنا عرفت على إيدها يعني إيه حب الأولاد، كل سنة وانتي طيبة يا جودي يا روح قلب أبوكي، بحبك والسنة الجاية تكوني أسعد إنسان في الكون عشان في حضني وجنبي البنت دي ابنتي الحبيبة جودي.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "بنت ناس" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وأحيا النجم أحمد سعد حفلا في الساحل الشمالي، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت على المسرح.