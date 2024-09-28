بحضور نجوم الفن.. 10 صور من حفل زفاف شقيقة المؤلفة إنجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت السيناريست إنجي علاء بزفاف شقيقتها ناريمان وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

نشرت إنجي علاء صور من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية مع ضيوف الحفل منهم الفنانة بسمة داود، السيناريست هاني سرحان، الفنان عمر الشناوي الفنانة رشا مهدي الذين حرصوا على التواجد ومشاركة إنجي فرحتها بدخول شقيقتها عش الزوجية.

وعلقت إنجي علاء على الصور: "أخت العروسة الحمد لله، من فرح أختي، ربنا يسعدك ويبارك لك يا حبيبتي وأختي وبنتي انتي ورشيد يارب، شكرًا لكل اللي حضر وشاركنا فرحتنا".

ردت السيناريست إنجي علاء، بشأن مصير مسلسل "الراكون" بطولة طليقها الفنان يوسف الشريف، والذي تم الإعلان عنه في شهر يونيو عام 2023، وكان من المفترض مشاركته في موسم دراما رمضان 2024 إلا أنه تم تأجيله، وأكدت إنجي انتهائها من كتابة سيناريو المسلسل منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتالين وعن عدم علمها السبب وراء تأجيله أو ميعاد عرضه، كما كشفت عن تحضيرها لمسلسل تشويقي اجتماعي لم تكشف عن تفاصيله.

يذكر أن آخر مشاركات السيناريست إنجي علاء كانت بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

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