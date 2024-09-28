بالصور- أسماء أبو اليزيد تصل عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

وصلت الفنانة أسماء أبو اليزيد منذ قليل عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الحامدية الشاذلية.

حرصت أسماء على تقديم واجب العزاء في وفاة عم الفنان أحمد مجدي وذلك نظرًا لعلاقة الصداقة التي تربطهما بعد مشاركتهما بطولة مسلسل "الانسة فرح".

توافد عدد من نجوم الفن على عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي أبرزهم الفنان حمدي الوزير، والفنان أحمد صفوت.

ظهر المخرج مجدي أحمد علي وهو يستقبل الوافدين على العزاء وسط حالة من الحزن متأثرًا بفراق شقيقه.

أعلن المخرج مجدي أحمد علي عن رحيل شقيقه يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب مجدي: "علي أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي سبقني ومشي، مع السلامة يا قلب أخوك".

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