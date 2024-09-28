بالصور- أحمد مجدي يساند والده في عزاء ويستقبل العزاء في الحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهر الفنان أحمد مجدي وهو يساند والده المخرج مجدي أحمد علي في عزاء شقيقه الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وقام أحمد مجدي بالوقوف بدلًا من والده واستقبل الوافدين على عزاء عمه.

وبدأ توافد عدد من النجوم على عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي منهم الفنان حمدي الوزير والفنان أحمد صفوت.

أعلن المخرج مجدي أحمد علي عن رحيل شقيقه يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب مجدي: "علي أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي سبقني ومشي، مع السلامة يا قلب أخوك".

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