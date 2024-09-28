المخرج مجدي أحمد علي يستقبل العزاء في شقيقه في الحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

بدأ منذ قليل عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

ظهر المخرج مجدي أحمد علي وهو يستقبل الوافدين على العزاء وسط حالة من الحزن متأثرًا بفراق شقيقه.

أعلن المخرج مجدي أحمد علي عن رحيل شقيقه يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب مجدي: "علي أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي سبقني ومشي، مع السلامة يا قلب أخوك".

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