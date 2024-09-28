"متعاقدة على مسلسل كبير في رمضان".. نشوى مصطفى تنفي شائعة اعتزالها الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نفت الفنانة نشوى مصطفى الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول قرار اعتزالها الفن وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

نشرت نشوى مصطفى منشور أوضحت خلاله صحة هذه الشائعة وقالت: "إشاعة ملهاش أساس والمواقع اللي كاتبة إني أعلنت اعتزالي كذب، أنا متعاقدة من شهر على مسلسل كبير في رمضان مع مخرج كبير جدًا".

أثارت تصريحات الفنانة نشوى مصطفى جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حديثها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "ضيفي" الذي يعرض على قناة "الشرق"، وكشفت خلاله أن فكرة الاعتزال تراودها في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك هو شعورها بالملل بسبب انتظار عرض أعمال جديدة عليها مما أصابها بالإحباط.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نشوى مصطفى كانت بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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