رسالة من الحلفاوي لإدارة الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة لإدارة النادي الأهلي بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك بضربات الحظ الترجيحية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "جلد الذات لا يجب أن يصل لهدم الذات.. أمامنا شهر قبل لقاء العين".

وتابع: "لابد من تجهيز الصفقات التي لم نستفد منها في السوبر ونأمل أن ندعم بصفقة مهاجم وجناح خلال أسبوعين لنتمكن من قيده".

وأضاف الحلفاوي: "وغني عن الذكر ما يحتاجه الفريق من شد وضبط وربط صواميله المفككة واستعادة روحه المفقودة".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد الأهلي عند 8 ألقاب.

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