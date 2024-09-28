هيدي كرم تنشر إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر خطف قلبي" ، "قمرين" ، "أشيك واحدة في الكون" ، "يا جمالك" ، "القمر اللي مش بيكبر" ، "يا جماله".

يذكر أن، هيدي كرم عُرض لها مؤخرا في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.