صور نادرة.. روجينا في رحلة مع نجمين شهيرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة روجينا على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” مجموعة صور نادرة جمعتها بالنجمين أحمد السقا وأحمد حلمي أثناء رحلة إلى الإسكندرية خلال دراستهم في العام الأول بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

علقت روجينا على الصور بسؤال إلى الجمهور مؤكدة أن الصور تعود إلى أول رحلة للمعهد بعد شهر من الدراسة، وكانت قيمة الاشتراك 15 جنيهًا. كما ذكرت أن الصورة تضم ثلاثة نجوم، هم نجم في فن الديكور واثنين من أهم نجوم الوطن العربي، متساءلة: “ياترى عرفتوا مين الثلاث نجوم؟”

وتفاعل عدد كبير من متابعي روجينا مع الصور حيث خمن الكثيرون أسماء النجوم في الصور، والتي جاءت في أغلبها تتحدث عن السقا وحلمي فيما أكد آخرون تواجد الفنان الراحل وائل نور معهم.

من ناحية أخرى، شاركت روجينا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سر إلهي”، والذى قدمت بطولته وتناول العديد من القضايا حول المرأة وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، وآخرون.