بالصور – زينة تستعيد ذكريات مراهقتها مع الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صوراً نادرة لها أثناء فترة دراستها في المرحلة الإعدادية، وعلقت عليها قائلة: “صور الإعدادية، امنعوا الضحك وأوعوا تندموني إني وريتكم صوري، مدرسة الليسيه فرانسيه”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي زينة مع الصور مؤكدين أنها تظهر فيها أكبر من العمر الذي تقول عنه، لتعلق المطربة أمينة على الصور كاشفة عن مفاجأة تجمعها بزينة، حيث علقت في البداية على الصورة بقولها: “عسل عسل عسل” لترد عليها زينة قائلة “فاكرة شكلي”، لتبدأ الفنانتان في استعادة ذكريات تواجدهما معاً في المدرسة فترد أمينة قائلة: “فاكرة طبعًا وفاكرة البرفان الأنجل كنتي بتقلبي المسرح ببرفانك وتحطيلي منه طول عمرك قمر أصلًا”.

يُذكر أن زينة تواصل خلال هذه الفترة تصوير فيلمها الجديد بنت الباشا الذي يشاركها فيه عدد من الفنانين من بينهم أحمد مجدي وصابرين وناهد السباعي ومريم الخشت وعدد آخر من الفنانين وهو مأخوذ عن رواية لنورا ناجي وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.