هكذا فاجأت أنغام الجمهور في حفلها في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة أنغام، مساء أمس (الجمعة) حفلها الغنائي الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية، ضمن جولتها الغنائية التي بدأتها من الموسم الصيفي، وشملت عددًا كبيرًا من الدول العربية.

وخلال الحفل قدمت أنغام عددًا من أغانيها الشهيرة التي أشعلت حماس الجماهير ومنها “أكتبلك تعهد” و”ياريتك فاهمني”، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

تألقت أنغام خلال الحفل بإطلالة جديدة ظهرت فيها بفستان أزرق طويل وأنيق، فيما شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا ملأ أرجاء المسرح، والذين تفاعلوا مع أغنياتها ورددوها خلفها.

وفاجأت أنغام الجمهور وسط الحفل بالتقاطها صور سيلفي معهم من فوق المسرح، الأمر الذي دفع الجمهور للتفاعل معها وتعالت صيحاتهم.

كانت أنغام قد أحيت حفلًا غنائيًا كبيراً في المركز العالمي للمعارض بدولة البحرين تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، قدمت خلاله جميع أغاني ألبومها “تيجي نسيب”، مما زاد من حماس الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

كما قدمت في الفقرة الأولى من الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل “موافقة”، “كان بريء القلوب”، “أسرار ماكنش وقته”، “خليك معاها”، “تيجي نسيب”، و”بنعمل حاجات هقولك إيه”، “وبقى لك قلب”، حيث نالت إشادة كبيرة من الجمهور، بما في ذلك جمهور الوطن العربي، بتوزيع التريات المميز لأغنية “هو أنت مين” الذي أعده المايسترو هاني فرحات.