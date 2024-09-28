أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية حول تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية شديدة بسبب منشور وضعته الفنانة فريدة سيف النصر على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” تحدثت خلاله عن تعرض العوضي لأزمة صحية نتيجة الحسد، ووجهت له رسالة دعت له فيها بالسلامة والشفاء العاجل، ليعلق العوضي على المنشور نافياً كل ما أثير عن تعرضه لأزمة صحية.

كتبت سيف النصر: “أحمد العوضي سلامتك يا اخويا.. العين حق؟ يخرب بيت السوشيال ميديا اللي خلت عيون مبحلقة مابتخافش الله بدل ما تصلي على رسول الله وتقول ما شاء الله.. لااااااااا تغل وتشر في نفسها وتتمنى زوال النعمة.. وطبعا دوول ماعندهمش استعداد يشتغلوا مش فاضيين.. إزاي تفوتهم لمحة ولا حفلة فرح ولا لبس ولا بيت أو أكل ونجاح لحد أي حد ولا حتى أطفال يخرب بيوتكم مش عايزين يسموا بالله وتقول له قول الله أكبر مايقولش”.

واختتمت فريدة سيف النصر، منشورها، قائلة: “سلامتك سلامتك سلامتك أحمد العوضي.. سلامتك أحمد العوضي سلامتك.. طمنونا، الله اكبر كبيراً.. يسلمك يا خويا يارب”.

ليرد عليها العوضي في التعليقات على منشورها، قائلًا: “أنا كويس يا ست الكل يا أم قلب أبيض.. إشاعة والله”.