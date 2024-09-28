بشرى تعود للغناء بديو مع فنان كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة بشرى عن عودتها قريباً للغناء بعد ابتعادها عنه الفترة الماضية بسبب انشغالها في أعمالها السينمائية والدرامية.

قالت بشرى إنها تستعد حالياً لطرح “ديو غنائي” قريب مع فنان كبير، لكنها لن تفصح عن اسمه لأنه مفاجأة، مؤكدة أنها تقوم بالتحضير لأكثر من عمل فني سواء دراما أو سينما.

كانت بشرى قد حضرت العرض الخاص لفيلم “عنب” بطولة الفنانة آيتن عامر، ووجهت خلال العرض رسالة تهنئة لأبطال الفيلم، مؤكدة أن جميع المشاركين في الفيلم أصدقاء لها منذ سنوات، وأنها جاءت العرض الخاص من أجل تقديم التهنئة لهم، متوقعة نجاح العمل لأن كل الأبطال المشاركين لديهم موهبة ويجتهدون دائمًا من أجل تقديم الأفضل لأنفسهم وللمشاهد.

وعلقت بشرى على أخبار انفصالها عن زوجها خالد حميدة بعد شهرين فقط من الزواج قائلة: “بطّلت أركز مع الشائعات، مش فاضية، دي ناس بتاكل عيش على حسِّنا”.

أضافت: “إحنا لسة كنا في عيد ميلاد مصطفى قمر مع بعض أول إمبارح، ممكن تكون حملة ممنهجة وراها حد مجهول”.

وأكدت بشرى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها للشائعات، حيث إنها فوجئت بعرض منشور مجهول عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب حفل زفافها بأيام، بتاريخ 5 آب (أغسطس) الماضي، يتداول شائعات عنها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى فيلم ” أولاد حريم كريم” و هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” والعمل يجمع نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غان، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وغيرهم من النجوم.