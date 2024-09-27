تركي آل الشيخ عن "موسم الرياض" في دورته الخامسة: "استعدوا لعالم مليان إبداع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لموسم الرياض في دورته الخامسة المقرر أن يبدأ يوم 12 أكتوبر المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر تركي خلاله على طريقة الشخصيات الكارتونية وقام بالترحيب بالوافدين بجملته الشهيرة "أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض"، وأوضح الإعلان ظهور عدد من العائلات السعودية وسط العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية التي شهدتها الدورات السابقة لموسم الرياض مع وعود تركي بمواصلة إقامة العديد من الفعاليات العالمية على أرض المملكة.

وعلق تركي على الفيديو: "جهزوا نفسكم لمغامرات مختلفة تأخذكم لعالم مليان إبداع، هالسنة في موسم الرياض كل حلم يصير حقيقة، يبدأ الموسم يوم 12 أكتوبر، سحر الموسم سيحملك بعيدًا".

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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