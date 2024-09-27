أجواء عصرّية وشبابيّة في زفاف هاجر الشّرنوبي.. شاهدوا الصّور

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إحتفلت الممثّلة المصريّة الشّابّة، هاجر الشّرنوبي، أمس الخميس، بزفافها إلى المنتج المصريّ أحمد الجابري، في السّاحل الشّماليّ، بحضور عائلة العروسَين وأصدقائهما المُقرّبين.
بهذه المناسبة، نشرت “هاجر”، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، أكثر من صورة وفيديو من أجواء الاحتفال الذي تميّز بالتّنظيم المميّزوالتّحضيرات اللافتة.
أطلّت”هاجر” بفستان أبيض مميّز بتصميمه من قطعتين، كما تميّزت إطلالة العريس بأنها شبابيّة وعصريّة.
نذكر أنّ هاجر الشّرنوبي وأحمد الجابري احتفلا بعقد قرانهما في العام ٢٠٢٢.
أحدث أعمال هاجر الشّرنوبي، مسلسلا “وبينا ميعاد٢” و “قلع الحجر” اللذان تمّ عرضهما في رمضان ٢٠٢٤.
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