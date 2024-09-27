بعد تعرضها لحادث سير.. والدة ريم البارودي تدخل غرفة العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة ريم البارودي عن تعرض والدتها لحادث سير، نُقلت على إثره إلى أحد المستشفيات، وتستعد لدخول غرفة العمليات.

وكتبت ريم عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام: "اللهم إني استودعتك جسدها وصحتها فلا تحملها ما لا طاقة لها به، يا رب اشفي أمي فأنت أعلم بحالها، يا رب أنت الشافي المعافي اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين يا رب العالمين".

وتابعت "فضلا وليس أمرا أرجو الدعاء لأمي بعد تعرضها لحادثة سير هتدخل غرفة العمليات أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ريم البارودي كانت حكاية "بنات السباعي" في مسلسل "حد فاصل" تأليف محمد إبراهيم عوض، إخراج تامر حمزة، وشاركها البطولة: محمود حجازي، محمد التاجي، هناء الشوربجي، وأحمد جمال سعيد.