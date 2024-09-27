الحلفاوي يعلق على التشكيل المتوقع للأهلي في قمة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على التشكيل المتوقع للأهلي في قمة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بينهما مساء اليوم الجمعة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على إنستجرام: "قفشة وعمر كمال في الشوط الثاني.. وموضوع أشرف داري ده منقدرش نفتي فيه لأننا ما شفناش مدى انسجامه في التدريبات مع خط الدفاع. كولر هو اللي شاف.. نفس الشئ بالنسبة لأيمن والساعي".

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في تمام التاسعة على ملعب المملكة آرينا في السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو (طاهر محمد طاهر) - وسام أبو علي.

ويلعب الأهلي السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، بينما حصل الزمالك على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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