25 صورة من حفل زفاف الفنانة هاجر الشرنوبي والمنتج أحمد الجابري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بزفافها على المنتج أحمد الجابري، أمس الخميس في مارينا بالساحل الشمالي.

وكانت هاجر الشرنوبي، أعلنت خطوبتها على المنتج أحمد الجابري في سبتمبر 2021، واحتفلا بعقد قرانهما في ديسمبر 2022 بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وتخرجت هاجر الشرنوبي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، كما إنضمت إلي فرقة اسكندرية للفنون الشعبية وأيضا تخرجت من كلية الآداب قسم علم النفس. وولدت في مدينة الإسكندرية والدها مصطفى الشرنوبي، وعمها الملحن فاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي، وابنة عم الممثل الشاب والمطرب محمد الشرنوبي.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة هاجر الشرنوبي كانت بمسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني وعرض مطلع العام الجاري، ومسلسل "قلع الحجر" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

زينة تنشر صورا لها بمرحلة الإعدادية.. والجمهور: "فيكي شبه من جيهان نصر"