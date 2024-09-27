جورج كلوني يدعم أمل علم الدين ويكشف خطط عيد زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاد جورج كلوني بزوجته أمل علم الدين على السجادة الحمراء، في حفل The Albies من تنظيم “مؤسسة كلوني للعدالة” التي أسسها الثنائي في عام 2016.

وقال الممثل الأميركي (63 عامًا) لمجلة “بيبول”: “سأدعم أي شيء تشارك فيه زوجتي. إنها دائماً على الجانب الصحيح من التاريخ، وأنا دائماً فخور جداً بالتواجد في نفس الغرفة معها مهما كان الأمر، وهذا حدث حيث نتمكن من تركيز كل الاهتمام على الأشخاص الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي”.

وعلّقت المحامية البريطانية (46 عاماً) من أصل لبناني: “إنه مدافع رائع، ويعني لي الكثير أن أتمكن من القيام بهذا العمل معاً، وأن يساعد في إحياء بعض القصص التي نرويها الليلة”.

وعقّب نجم هوليوود على التعليقات اللطيفة من أمل كلوني مازحاً: “أنا أعطيها المال الآن، لا يمكنك رؤيته، إنه خلف ظهرها مباشرة”.

ورداً على سؤال حول كيفية احتفاله بعيد زواجهما العاشر الذي يُصادف اليوم الجمعة، أجاب كلوني: “سأصطحبها إلى مكان ما الليلة، لكنها لا تعرف إلى أين”.