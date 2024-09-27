شيرين تغنيّ لـ لبنان: “مش هابكي ولا هابني ضريح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مرّة جديدة عن دعمهما وتضامنهما مع الشعب اللبناني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أودى بحياة 1540 شخصاً، 60 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصاب 5410 آخرين بجروح.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من أغنية “لبنان في القلب” مصحوباً بلقطات لعلم بلد الأرز مع كلمات الأغنية: “اصحى يا جنوب الشمس غروب، وشروقها على جبينك مكتوب، لبنان في القلب سبع ألوان، وشروقها على جبينك مكتوب، لبنان في القلب سبع ألوان. رح أغني فصيح لشهيد وجريح، مش هابكي يا ناس ولا هابني ضريح، ولا هاستسلم أنا والأحزان، مش هابكي يا ناس ولا ابني ضريح، لا هاستسلم أنا والأحزان”.

وكانت شيرين قد تضامنت مع الشعب اللبناني منذ بداية العدوان بقولها: “أنا قلبي حزين على أكتر بلد علّمتني يعني إيه الفرحة، وعلّمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم”.