أزمة تواجه صنّاع “سيد الناس” بسبب غادة عادل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أيام على بدء التحضيرات لمسلسل “سيد الناس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد لموسم رمضان المقبل، ويخرجه محمد سامي، فاجأت الفنانة غادة عادل صنّاع العمل بالاعتذار عن عدم المشاركة فيه، مبررةً اعتذارها بأنها ملتزمة بتعاقدات فنية أخرى، ولن تتمكن من التوفيق بين مواعيد تصوير هذ المسلسل والأعمال الأخرى.

ويشارك في بطولة مسلسل “سيد الناس” عدد من الفنانين، بينهم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، استعداداً للبدء بالتصوير، والمسلسل من إخراج محمد سامي وتأليف خالد صلاح.

يُذكر أن آخر أعمال غادة عادل الفنية، فيلم “أهل الكهف” والمعروض حالياً في دور السينما، وهو بطولة: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب توفيق الحكيم.