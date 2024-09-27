أحلام تفاجئ زوجها مبارك الهاجري في عيد ميلاده: “شيء يحترق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ بطل سباقات السيارات القطري مبارك الهاجري بزوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي تحتفل بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة.

ونادت أحلام زوجها: “يا مبارك بسرعة تعال… في شي يحترق”، فاتّجه مسرعاً نحوها ليجد نفسه داخل الاحتفال أمام قالب حلوى وورود حمراء، وأحلام تغنّي له “هابي بيرثداي تو يو حبيبي… هابي بيرثداي عمري وروحي”، وتضيف: “أنا وإنت نحتفل”… ليجيبها الهاجري: “يطوّل عمرك”.

وكان الثنائي قد ردّا أخيراً على شائعات الطلاق التي طاولتهما، بحيث شاركت أحلام فيديو وثّق استقبال زوجها لها في المطار، وهي تسأله مازحةً: “ليش ليش طلّقتني ليش؟!”. وتضيف: “لا تعيدها لا تطلّقني مرة ثانية”، ليُمسك الهاجري بشعر زوجته وهو يقول: “شايفين هذه الخصلة! لو الدنيا كلها ما أبيعها”.

وقال مبارك الهاجري من جهته في فيديو نشره عبر حسابه الخاص في “سناب شات”: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”. وأضاف: “خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرّضنا لحملة شرسة من اتجاهات عدة، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم… أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره… ولا تصدقون أي شيء يُقال أنا والغالية ما يفرّقنا إلا الموت”.

ودخل مبارك الهاجري وأحلام الشامسي القفص الذهبي في 18 حزيران (يونيو) 2003، ورُزقا بثلاثة أبناء، هم: فاهد (20 عاماً)، فاطمة (16 عاماً)، ولولوة (14 عاماً).