بهذه الكلمات.. نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان حمادة عبد الحليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى الفنان حمادة عبد الحليم، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان حمادة عبد الحليم".

وأكملت: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون".

رحل عن عالمنا، الفنان حمادة عبد الحيلم، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر من منطقة الشيخ زايد.

وأعلن خبر الوفاة عبد العزيز، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "الزميل حمادة عبد الحليم كان يحادثني هاتفيًا بالأمس بعد عودته من زيارة نجله في أمريكا، ويكلمني عن مسلسل سيادة المستشار الذي انتهى من كتابته".

الفنان حمادة عبد الحليم بدأ مشواره الفني في بداية السبعينيات، ومن أفلامه، "الخونة"عام ١٩٨٤ و"أرباب سوابق"عام ١٩٨٨ و "ستوب"عام ١٩٩١، وقد شارك في العديد من المسلسلات من بينهم "اللسان المر" عام ١٩٧٦ و "مطلوب عروسة" عام ١٩٩٠ و "عرفة البحر"مع الفنان نور الشريف .

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