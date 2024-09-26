مُتابعات مميزة في سهرة مُباراة الأهلي والزمالك على قنوات MBC مصر

ياسر رشاد - القاهرة - في تغطية خاصة ومميزة تُقدم قنوات MBC مصر وMBC مصر2 الليلة مُتابعات وتغطيات خاصة من خلال برامجه المُختلفة في سهرة ما قبل مُباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والتي تُقام غداً برعاية موسم الرياض في إستاد أرينا المملكة .

ويستقبل برنامج يحدث في مصر" مع شريف عامر الليلة في تمام العاشرة مساءً على قناة "MBC مصر"، عدد من نجوم صُناع المحتوي الرياضي ومنهم، أحمد عبد الناصر، إسلام علوي، أحمد قيشو، خالد الكردي.

ويُقدم الكابتن مدحت شلبي في برنامج "مساء الأنوار" في تمام الساعة الثانية عشر من الرياض مُتابعة لأخر مُستجدات وإستعدادات الفريقين وتتجول كاميرات البرنامج بين كواليس معسكر كل فريق، ويستضيف البرنامج الليلة نجوم مصر الكبار، جمال عبد الحميد، حسام البدري.

الكورة مع فايق

وعلي جانب آخر يُقدم برنامج "الكورة مع فايق" على MBC مصر2 الساعة 11:00 مساء، تحليل شامل ورصد لكل أجوار المُباراة في بث مُباشر من الرياض، ويستضيف في الفقرة الأولي سيد عبد الحفيظ، وأحمد عفيفي، ويستقبل في الفقرة الثانية كل من حلمي طولان، أشرف قاسم، أحمد الخضري، عدلي القيعي، محمد يوسف، إبراهيم المنيسي.

يذكر أن قنوات MBC مصر، قد أعلنت عن نقل المُباراة بواسطة 26 كاميرا مختلفة من أهم وأحدث الكاميرات في العالم ستكون موزعة على جميع انحاء الملعب لتتولى رصد كل تفصيلة من لحظات وصول الفريقين إلي ملعب المُباراة وأثناء بث اللقاء وخلال مراحل التتويج، بخلاف عشرات الكاميرات موزعة خارج الملعب، وسيتم تقديم كل لقطات المباراة خاصة الاهداف والألعاب المؤثرة باعلى تقنيات البث المختلفة ومن جميع الزاويا بتقنية سينمائية، بالإضافة لتوفير أربع كاميرات طائرة تكشف كل انحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم، وسيتولي إخراج المُباراة مخرج نهائي دوري ابطال اوروبا في نسخ أعوام 2023، 2021،02020، 2014، وسيتولي التعليق الصوتي على المُباراة مدحت شلبي وفارس عوض.

وتُعرض مُباراة الأهلي والزمالك والإستديو التحليلي على MBC مصر و MBC مصر 2 الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة 6:00 مساءً.