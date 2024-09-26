القومي للسينما يعرض أفلام ملتقى رؤية بنادي سينما الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بعرض الأفلام الفائزة في ملتقى رؤية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، أمس الأربعاء ٢٥ سبتمبر الجاري في تمام الساعة ٧ مساءً.

ملتقى رؤية

وخلال الفعاليات، تم عرض الأفلام الروائية الفائزة في ملتقى رؤية لسينما الشباب، وهي الأفلام الروائية القصيرة: "اليوم اللي شفتك فيه" إخراج محمد هاني، "بحر" إخراج بلال أبو سمرة، "فوتوجراف" إخراج عمرو سليم، وفيلم "الأجسام أقرب مما تبدو" إخراج أحمد صبحي، كما تم عرض الفيلم التسجيلي "اتنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي.

وبعد عرض الأفلام الفائزة في ملتقى رؤية أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث ناقشوا الأفلام مع الجمهور .

نادي سينما الإسماعيلية

جدير بالذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يُقام تحت إشراف فني من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وبإشراف إداري رامي رجب.