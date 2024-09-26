"اشتغلت في الرقص عشان مش لاقية شغل".. فنانة تكشف سر ابتعادها عن الساحة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة رحاب حسين عن اتجاهها للرقص بسبب عدم وجود فرص عمل لها خلال الفترة الماضية، موضحة خلال حديثها أن الالتزامات هي من أجبرتها على خوض تجربة تدريب رقص الزومبا.

وعن اتجاهها وعملها كمدربة رقص الزومبا، قالت رحاب ببرنامج "قعدة ستات": "احنا داخل علينا مدارس وإلتزامات، طب هنعمل إيه؟، الحمد لله الدنيا كويسة وأنا مش بتسول، أنا كل هدفي أني أشتغل ممكن أكون حاليًا مدربة زومبا عشان أقدر أغطي شوية من المصاريف، وكانت السبب في أني اتجهت لرقص الزومبا هي الفنانة ريم أحمد، وقالت لي أدخلي في مجال الزومبا، بس في الآخر في شغلتي أنا بمثل، ما تدونا فرصة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة رحاب حسين كانت مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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