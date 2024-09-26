أحمد فهمي: "خالد الغندور زعل مني بسبب إيفيه في "مستر إكس".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على برنامج "فايق ورايق"، تقديم الإعلامي إبراهيم الفقي، وتحدث خلال الحلقة، عن الخلاف بينه وبين الإعلامي خالد الغندور.

وقال فهمي: "في كلمة واحدة قضت على الكوميديا وهي "التنمر" كان زمان الأفلام القديمة، كانوا بيقولوا إيفهات فيها تنمر، دلوقتي بقى في سوشيال ميديا وفي كلمة التنمر، هانهزر إزاي".

وتابع: "كانوا جايبين طفل قصير في مشهد في فيلم "مستر إكس"، وأنا كنت عايز أفكر مين قصير شوية، ويبقى صحابنا وميزعلش، قومت قايل خالد الغندور، وزعل مني وحقه يزعل بس أنا والله كان قصدي أهزر".

وعرض للفنان أحمد فهمي مؤخرًا فيلم "عصابة الماكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

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