ندوات علمية متخصصة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ24

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد ضمن فعاليات الدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة تحت عنوان استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية وذلك في الفترة من 3 وحتى 6 أكتوبر المقبل ضمن برامج وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتقدم الندوات العلمية في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د.مسعود شومان، وتناقش عدة موضوعات أهمها: "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية"، "توظيف فنون القول والموسيقى في فرق الفنون الشعبية"، وكذلك "توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي".

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين ينظم بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والعلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

وتقام فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتولى إدارته الفنان ماهر كمال، وتنفذ الفعاليات الفنية من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في الأول من أكتوبر بديفيليه فني من أمام مبنى المحافظة القديم، بمشاركة أكثر من 20 فرقة مصرية وأجنبية، ويشهد حفل الافتتاح المقام في اليوم التالي، تكريم عدد من الشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

وتقدم العروض الفنية في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية على عدد من مسارح المحافظة، خلال فترة إقامة الندوات، كما يشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وتختتم فعالياته على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.