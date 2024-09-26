- 1/2
- 2/2
إنسحبت الممثّلة أوزنور سرتشيلار، التي تجسّد شخصيّة “أسومان” في الموسم الثّالث من “الطّائر الرّفراف”، بشكل مفاجئ على الرّغم من أنّ دورها كان محبّبًا عند جمهور المسلسل.
أوزنور، التي لم تظهر في بداية انطلاق الموسم الثّالث من العمل بسبب القفزة الزّمنيّة، إذ أنّه كان من المخطّط أن تظهر لاحقًا في الحلقات المقبلة لكنّ الممثّلة قرّرت الانسحاب كليًّا وعدم الظّهور بالجزء الثّالث من “الطّائر الرّفراف”.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
وقد فاجأت اوزنور الجمهور بانضمامها الى مسلسل آخر بعنوان “الشّركة” إذ ستجسّد شخصيّة “جيداء” بدلًا من “بادة أشجيل” التي انسحبت من المسلسل لأنّ تجهيزات العمل استغرقت وقتًا طويلًا ممّا كان مخطّطًا له وموعد التّصوير تأخّر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنسحاب شخصيّة محبوبة من الموسم الثّالث من “الطائر الرّفراف”. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.