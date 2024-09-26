إنسحاب شخصيّة محبوبة من الموسم الثّالث من “الطائر الرّفراف”.

إنسحبت الممثّلة أوزنور سرتشيلار، التي تجسّد شخصيّة “أسومان” في الموسم الثّالث من “الطّائر الرّفراف”، بشكل مفاجئ على الرّغم من أنّ دورها كان محبّبًا عند جمهور المسلسل.

أوزنور، التي لم تظهر في بداية انطلاق الموسم الثّالث من العمل بسبب القفزة الزّمنيّة، إذ أنّه كان من المخطّط أن تظهر لاحقًا في الحلقات المقبلة لكنّ الممثّلة قرّرت الانسحاب كليًّا وعدم الظّهور بالجزء الثّالث من “الطّائر الرّفراف”.

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وقد فاجأت اوزنور الجمهور بانضمامها الى مسلسل آخر بعنوان “الشّركة” إذ ستجسّد شخصيّة “جيداء” بدلًا من “بادة أشجيل” التي انسحبت من المسلسل لأنّ تجهيزات العمل استغرقت وقتًا طويلًا ممّا كان مخطّطًا له وموعد التّصوير تأخّر.