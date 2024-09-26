بالفيديو أحمد العوضي يرد على شائعة ارتباطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نفى الفنان أحمد العوضي شائعة دخوله قصة حب جديدة، عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك خلال لقائه ببرنامج "Mirror ".

وقال العوضي: "لا قصة حب إيه أنا بيطلع عليا كل يوم اشاعه أنا مركز في الشغل، والموضوع مش بالساهل كده قصة حب ازاي يعني؟ لا وقته ولا مكانه ولا ينفع دلوقتي، القلب ده مش بزرار، يوم ما هيبقى فيه حاجة في حياة أحمد، أحمد هيقول، مش محتاج حد يقول مكاني، مش محتاج حد يجتهد مكاني، ولا يتوقع مكاني متجتهدش لما يبقى فيه حاجة هقول".

يذكر أن، أحمد العوضي، يخوض السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل فهد البطل، بمشاركة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخي.

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