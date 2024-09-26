شكرا لقرائتكم خبر عن حياة وأحمد عبدون يتلقيان العزاء فى والدهما اليوم بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

تتلقى الإعلامية حياة عبدون والإعلامي أحمد عبدون، العزاء في والدهما اليوم الخميس، في قاعة الفردوس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر".

وكانت حياة عبدون كشفت عن وفاة والدها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبي الغالي المهندس حسن أحمد عبدون عمدة غزالة عبدون ابن العمدة أحمد عبدون".

ودفن جثمان الراحل يوم الإثنين الماضي بعد صلاة الظهر في مدافن آل عبدون في غزالة عبدون.

حياة عبدون هي إعلامية تليفزيونية مصرية من جيل مذيعات الثمانينيات، تزوجت من الإعلامي محسن نوح، وفازت بعضوية مجلس الشعب عام 2010 بمقعد الكوتة عن محافظة الشرقية، وترشحت لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة فاقوس بالشرقية، كما ظهرت فى بعض الأعمال الفنية بالسينما والتلفزيون بشخصيتها كمذيعة أبرزها فيلم غبي منه فيه.