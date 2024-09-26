شكرا لقرائتكم خبر عن باليه بحيرة البجع على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة باليه بحيرة البجع على مسرح سيد درويش التابع لدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، وذلك لمدة ثلاث ليال هى 2و3و4 أكتوبر القادم الموافقين الأربعاء والخميس والجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

‎باليه بحيرة البجع أحد أهم الباليهات الكلاسيكية ذات الأربعة فصول وتدور قصته حول الأمير الحزين سيجفريد بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط، على أن يتم ذلك فى حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات، ويقرر ملاحقته.

‎ويفاجأ بتحول البجعات إلى أميرة ووصيفاتها اللاتى ينتبهن إلى وجود غريب، وبعد اطمئنان الأميرة البجعة تروى له حكايتها.



‎جدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع عرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوى بموسكو، ويعد أحد أبرز عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة.