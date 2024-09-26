شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية محمد الفايد في مسلسل The Crown تثير الجدل.. تحرش واتهامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم رجل الأعمال الإنجليزي صاحب الأصول المصرية "محمد الفايد" عناوين الأخبار خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد تجسد شخصيته في مسلسل الدراما الملكي The Crown الذي يعرض عبر منصة نتفليكس، وتجسيده كشخص يعمل بشكل إيجابي ويتقرب من العائلة المالكة بشكل طبيعي متجاهلين بعض الإدعاءات التي طالت رجل الأعمال الراحل على مدار السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة deadline، في تقريرها عن حالة الجدل التي طالت اسم رجل الأعمال الراحل محمد الفايد، أن هناك ما يقارب 20 امرأة اتهمت الفايد بالتحرش طوال السنوات الماضية ومنهم من وجه أصابع الاتهام بالاعتداء الجنسي، وقالت 5 منهن إنه اغتصبهن وذلك في الفيلم الوثائقي الذي عرض عبر قناة BBC، والذي نقل عن عدد من ضحاياه إنهم تشجعوا على التحدث بعد مشاهدة The Crown وغضبهم من الطريقة التي تم بها تصوير الفايد.



سليم ضو في المسلسل

كما سرد التقرير تصريحات من المنتج الموسيقي للوثائقي Al Fayed: Predator at Harrods الذي عرض قناة BBC حيث ثال إنه "متردد في توجيه أصابع الاتهام إلى مسلسل The Crown بسبب اختيار تصوير الفايد بهذه الطريقة، مفترضًا أنال مسلسل دراما، وليس برنامج حي.

اختتم الموسم السادس من سلسلة الدراما الملكية The Crown، على جزأين، الجزء الأول شهد قيام إليزابيث ديبيكي بإعادة دورها فى شخصية الأميرة ديانا فى حين يظهر دومينيك ويست بشخصية الأمير تشارلز، وتواصل إيميلدا ستونتون عهدها فى دور الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب جوناثان برايس (الأمير فيليب) وليزلي مانفيل (الأميرة مارجريت)، ومن العائدين أيضاً سالم داو (محمد الفايد) وخالد عبد الله (دودي الفايد)، بجانب الظهور الأول لـ روفوس كامبا (الأمير ويليام) وفلين إدواردز (الأمير هاري).

وغطي الموسم السادس والأخير من سلسلة The Crown الأحداث من عام 1997 حتى عام 2005، وهو ما جعل الحلقات الأربعة الأولى (الجزء الأول) تدور حول العلاقة المزدهرة بين الأميرة ديانا ودودي الفايد قبل أن تؤدي رحلة السيارة المصيرية إلى عواقب وخيمة.

وسرد أحداث الفصل الأخير (الجزء الثاني) فى ست حلقات، بدأت من خلال محاولة الأمير "ويليام" الاندماج مرة أخرى في الحياة في "إيتون"، وذلك فى أعقاب وفاة والدته حيث يتعين على النظام الملكي ركوب موجة الرأي العام.

ومع وصول الملكة إلى يوبيلها الذهبي، تفكر في مستقبل النظام الملكي مع زواج تشارلز وكاميلا وبدايات قصة ملكية خيالية جديدة في ويليام وكيت، وبالنسبة للجزء الثاني، تولى إد ماكفي ولوثر فورد دور الأمير ويليام والأمير هاري، وستنضم إليهم ميج بيلامي في دور كيت ميدلتون، وستكون هذه الأدوار الأولى لجميع الممثلين الثلاثة.