شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز: شعرت بالقلق من دوي في مسلسل برغم القانون.. وقللت وزني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته بنجاح مسلسل "برغم القانون" الذي يتعاون خلاله مع الفنانة إيمان العاصي، مشيرًا إلى أن الدور الذي قدمه مختلف تمامًا عن الذي قدمه من قبل، كما أنه فقد وزنًا من أجل الشخصية.

وقال وليد خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: كنت خايف من الدور شوية؛ لأن كان فيه حاجات زيادة زي الغيرة والبخل والراجل الغيور حاجة كويسة جدًا لكن الغيرة لما بتزيد عن حدها ممكن تنقلب لضدها زي ما هنشوف في الأحداث.

وأضاف: المؤلفة نجلاء الحديني وشها حلو عليّا واشتغلت معاها في مسلسل بين السطور قبل كده، والمخرج شادي عبد السلام أعرفه من زمان جدًا في مسلسل بدون ذكر أسماء، ده غير إيمان العاصي قريبة لقلبي على الشاشة وشخصيًا وابتسط بالشغل معاها، وكل زمايلي ماشاء الله عليهم.

أما عن تحضيراته للدور، أردف وليد فواز: كنت عايز أقلل في وزني شوية وأعتقد ده باين على الشاشة، وازاي أقدم اللهجة البيضا لأهل بورسعيد، واجتهدت على قد ما أقدر مع الأستاذ سليمان هو فنان بورسعيدي ومسئول عن اللهجة في المسلسل، عشان أوصل للهجة اللي بيتكلموا بيها وحطيت خبرة السنين وإني أعمل دور مختلف عن اللي قدمته.

الجدير بالذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.