شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعي: لحنت أغنية أنغام ومحمد رمضان في يوم واحد وكل واحد لقي نفسه في اللحن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الملحن عزيز الشافعي، أن كل مشروع صغير أو كبير يدخل فيه يكون بالنسبة له حياة أو موت، وارتباك توتر وخوف على العمل، قائلا: "اللحظة دي بالنسبة لي من أهم اللحظات، والأغاني اللي بتطلب بيبقى تنفيذها أصعب، إنما الحاجات اللى بتطلع بشكل عفوي بتبقى اسهل".

وكشف عزيز الشافعي، خلال لقاء ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلى، على قناة on e، تفاصيل عن أغنية أنغام ومحمد رمضان في شهر رمضان الماضي، قائلا: "أغنية أنغام ومحمد رمضان كانت معمولة بلحن حد تاني وكلمات أيمن بهجت قمر وبعد كذا مقابلة محصلش اتفاق وبعدين كلموني قبل يومين من المقابلة اللي هيختاروا فيه الأغنية".

وتابع: "لحنت الأغنية في نفس اليوم وعملتها وصعوبة الموضوع أنها كانت لأنغام وأيضا محمد رمضان لأنه بيغني بطريقة تانية مختلفة خالص وكأنها مستحيلة وكل واحد لقى نفسه في الاغنية، وحصل تغيير واحد في الأغنية طلبه محمد رمضان لكن أنغام لقت اللحن من الأول".