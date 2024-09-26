"ليلة ساحرة".. ماذا قالت منى زكي على مشاركتها في عرض أزياء أسبوع الموضة بـ باريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة منى زكي صورًا وفيديو من مشاركتها للمرة الثانية على التوالي بأسبوع الموضة، الذي يقام في باريس بحضور عدد كبير من النجوم ومصممي الأزياء العالميين ويعرض خلاله أحدث الصيحات العالمية.

وكتبت منى زكي تعليقًا على الصور، التي نشرتها عبر حسابها على موقع "انستجرام": "ليلة ساحرة كان من دواعي سروري مشاركة المسرح مع كل هؤلاء النساء الرائعات والموهوبات والملهمات من جميع أنحاء العالم".

وظهرت منى بإطلالة مميزة ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الذهبي، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

يذكر أن الفنانة منى زكي، تشارك في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "ناقص ضلع"، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

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