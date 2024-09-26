"متحللش الحرام".. ماذا قال أحمد العوضي عن المساكنة قبل الزواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد العوضي، رأيه حول موضوع المساكنة قبل الزواج، قائلًا: "دي بالبلدي اسمها رفق مش مساكنة".

ونشر العوضي، مقطع فيديو له ببرنامج "Mirror "، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "المساكنة حرام ومن الكبائر، إني أعيش مع ست تحت سقف واحد واحنا مش متجوزين بنجرب بعض، لا الدين الإسلامي ولا المسيحية قالتلي كدة، المساكنة فعل ضد الدين تمامًا قولًا واحدًا".

وانتقد العوضي مؤيدي المساكنة، قائلًا: "أنا مافهمش إزاي حد يطلع يقول المساكنة حاجة كويسة سواء راجل أو ست ويقولك جربت، جربت إيه يا عم؟!، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كلنا بنغلط لكن مينفعش نجهر بالمعصية، ربنا سترك وأنت تفضح نفسك!، مفيش حاجة اسمها مساكنة هي اسمها رفق بالبلدي من الآخر".

وأضاف: "متجملش الكلام وتقولي أجرب.. جرب أنت يا عم أنا مالي!، واحد بيشرب بينه وبين ربنا متجيش تقولي جربت الشرب والشرب حلو.. أنت بتقول ايه، قول أنا بشرب وخلاص سيب الحكم للناس وربنا يحاسبك، لكن متحللش الشرب والحرام".

يذكر أن، أحمد العوضي، يخوض السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل فهد البطل، بمشاركة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخي.

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