ميرنا نورالدين داخل الجيم وولاء الشريف مع "الخيل".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج أنيق.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

نورهان

شاركت الفنانة نورهان، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة صيفية.

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف وهي تمارس رياضة ركوب الخيل، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل، صورة لها من كواليس مسلسل "برغم القانون"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر عاشور

شارك الفنان تامر عاشور، متابعيه أحدث ظهور له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بملابس كاجوال.

تامر هجرس

ظهر الفنان تامر هجرس، داخل الجيم، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور له.

عمرو مصطفى

نشر الملحن عمرو مصطفى، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وروج من خلالها لأحدث أعماله الفنية "ينساني".