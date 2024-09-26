تفاصيل ألبوم هشام عباس الجديد "كلامها حلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المطرب هشام عباس، إنه يعكف خلال الفترة الحالية على تحضير ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "كلامها حلو" .

وتابع هشام، خلال لقائه ببرنامج It’s Showtime ، أن الألبوم يتكون من 12 أغنية يتعاون فيه مع العديد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

وأضاف: "بحضر دلوقتي لأغاني جديدة هتنزل في آخر الصيف، واسم الألبوم هيكون (كلامها حلو)، والأغنية الرئيسية اللي بتحمل اسم الألبوم من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغاني الألبوم هتنزل ورا بعض على طول".

اقرأ أيضا:

إنجي المقدم توجه رسالة للشعب اللبناني

أول تعليق من إلهام شاهين بعد حريق ديكورات فيلم "الحب كله"