شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون وقعوا في فخ بيان كاذب من Meta.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع العشرات من النجوم العالميين في فخ الاحتيال على موقع إنستجرام، حيث أعاد مئات الآلاف من الأشخاص بـ نشر بيان من "محامٍ"، حيث حاول البيان جعل مشتركوا التطبيق يعتقدون أن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، ستحصل على إذن لاستخدام "معلوماتك وصورك" بالذكاء الاصطناعى "AI" ما لم تقم بإعادة مشاركة الرسالة.

وكان من بين النجوم الذين أعادوا نشر البيان كل من جوليان مور، وجيسيكا شاستين، وسينثيا إيريفو، وسارة بولسون، ولوكي إيفانز، وجيمس ماكافوي، وأشلي تيسديل، وليلي ألدريدج، مما دفع المزيد والمزيد من متابعيهم إلى فعل الشيء نفسه.

وجاء في البيان:"وداعًا Meta AI، يرجى ملاحظة أن أحد المحامين نصحنا بنشر هذا، وقد يؤدي عدم نشره إلى عواقب قانونية، نظرًا لأن Meta أصبحت الآن كيانًا عامًا، فيجب على جميع الأعضاء نشر بيان مماثل، إذا لم تنشر هذا البيان مرة واحدة على الأقل، فسيتم افتراض أنك موافق على استخدام معلوماتك عنك وصورك، ونشره يؤكد أنك لا تمنح Meta أو أي شخص آخر الإذن باستخدام أي من بياناتي الشخصية أو معلومات ملف التعريف أو الصور الخاصة بي".

لاحظ موقع Snopes أن هذه الأنواع من الإشعارات لن تحميك من استخدام Meta لمحتواك، حيث انتشرت العديد من الاختلافات الأخرى في الماضي.

وكتب الموقع، "لا يمكن لمستخدمي Facebook إلغاء شروط الخصوصية أو حقوق النشر بأثر رجعي والتي وافقوا عليها عند التسجيل، كما لا يمكنهم تغيير أو مناقضة أي شروط خصوصية أو حقوق نشر جديدة وضعها Facebook ببساطة عن طريق نشر إشعار قانوني مخالف على حساباتهم."