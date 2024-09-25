ظافر العابدين "العريس المنتظر" في حياة هند صبري بـ البحث عن علا

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى حلقات مسلسل "البحث عن علا" الجزء الثاني ، بطولة النجمة هند صبري، بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، إذ مقرر أن تعرض أحداث الجزء الثاني عبر منصة إلكترونية شهيرة .

مقرر أن تقدم هند صبري ، خلال أحداث المسلسل البحث عن علا الجزء الثاني، شخصية علا عبدالصبور والتي تتحول إلى سيدة أعمال لها بيزنس خاص بها، وتتحمل مسئوليات عديدة وتدخل في العديد من التحديات بسبب تربية أبنائها والاهتمام بعملها، كما تعيش هند قصة حب مع ظافر العابدين مع تتابع الأحداث.

هند صبري وظافر العابدين

هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، أحمد طارق، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، والمسلسل من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل البحث عن علا 2 .. الجمهور في انتظار مغامرات علا عبدالصبور

ينتظر الجمهور موعد انطلاق مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني، بطولة النجمة هند صبري، والمقرر يعرض غدًا الخميس 26 سبتمبر الجاري عبر منصة إلكترونية شهيرة .

هند صبري وظافر العابدين

كانت هند صبري روجت لمسلسل البحث عن علا، إذ نشرت مقطع فيديو من الجزء الثاني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، علقت قائلة: «عُلا عبد الصبور اتجوزت تاني، موعدنا الخميس مع الموسم الثاني من البحث عن علا».

هند صبري

مسلسل البحث عن علا 2

الموسم الثاني من «البحث عن علا» استقصاء عميق عن العائلة والحب والقوة الثابتة التي لا تلين أمام مصاعب الحياة غير المتوقعة، والتي تحمل في طياتها نِعَمًا خفية، ويتتبع هذا الموسم، رحلة «علا» في محاولتها لتفهّم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام. ففي ظل تأرجح عملها على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحوّلات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه «كريم»، الذي يؤدي دوره ظافر العابدين، لمنح الحب فرصة أخرى.

قصة مسلسل "البحث عن علا"

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز"، ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

وقدمت حلقات "البحث عن علا" شخصية المرأة التي تحاول الموازنة بين حياتها الزوجية والأمومة وبين نجاحها المهني والتضحيات التي تقدمها لتحقيق ذلك التوازن، بجانب المحافظة على الجانب الاجتماعي بين أهلها وأصدقائها..فهل تتمكّن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة".

أبطال مسلسل البحث عن علا

المسلسل من بطولة هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا.

تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر من أوضاع الزواج، إذ تجسد علا التي تعمل في إحدى المراكز الطبية ووصلت إلى سن الزواج وتبحث عن رجل مناسب، لتلتقي كل حلقة بظروف رجل مختلفة عن الآخر وكيف يتم استقباله منها ومن أهلها.