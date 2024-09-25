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ليدي جاجا.. ألبوم جريء بعنوان "Harley Queen"

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المغنية العالمية ليدي جاجا لطرح ألبومها المنتظر Harley Queen هارلي كوين، بالتزامن مع عرض أحدث أفلامها Joker: Folie à Deux

تفاصيل ألبوم هارلي كوين 

 

يضم ألبوم Harley Queen  

13 أغنية سيتم طرحهم الجمعة القادم 27 سبتمبر عبر منصات الموسيقى الشهيرة محليًا و عالميًا.

 

 

 

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حظى فيلم Joker: Folie à Deux بعرضه العالمي الأول قبل السينمات على أرض مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته 81، التي تستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر الجاري.

تفاصيل العرض الأول  لفيلم Joker: Folie à Deux

يأتي عرض فيلم Joker: Folie à Deux  الخميس المقبل ، بحضور بطليه مع نجميه خواكين فينيكس وليدي جاجا،  حيث وصلت جاجا إلى فينيسيا بحضور خطيبها مايكل بولانسكي

 

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موعد عرض فيلم Joker: Folie à Deux في مهرجان فينيسيا السينمائي 81 

 

يتم عرض فيلم Joker: Folie à Deux يوم الخميس 5 سبتمبر في قاعتي Multisala Rossini , IMG Cinemas في تمام التاسعة مساءً

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أحداث فيلم Joker: Folie à Deux 

تدور أحداث فيلم Joker: Folie à Deux  حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب، ويشاركهما البطولة بالإضافة لنخبة  ريندان غليسون، كاثرين كينر، هاري لوتي، جورج كارول، جاتلين غريفيث، تروي ميتكالف، سام رين فينسينت، ألفريد روبين طومسون، مايك هيوستن، وجيمي سماجولا، وأنتوني جولوتا.

 

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توقعات بأحداث الجزء الثاني بين خواكين فينيكس وليدي جاجا

لم تكشف أحداث الجزء الثاني من فيلم Joker: Folie à Deux  بشكلٍ رسمي بعد نجاح الأول منه الذي عرض في 2019، حيث سيتم نقل أرثر الذي تسبب في مجزرة عنيفة بمدينة جوثام إلى السجن، ويلتقي حينها بـ هارلي كوين التي تقوم بدورها ليدي جاجا لتصبح بعد ذلك مساعدته الشريرة تحت مسمى الحب، وتدور بينهما أحداث مشوقة ومتتابعة ومن فيهما سيغير حياة الآخر فالإثنين مرضى ولايستطيعون التعايش مع المجتمع بمرضهم فهل سيتكيفون مع الوضع ويعالجان بعضهما البعض، أم إنها ستكون علاقة سامة تزيد من الاضطرابات العقلية لديهما ويصبحان أكثر خطروة على أنفسهما والمجتمع.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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